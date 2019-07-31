Uşak Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor!

Uşak Üniversitesi’nin Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Eğitim, İnşaat Mühendisliği, Bitki Koruma, Resim ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerine 35 öğretim üyesi alınacak. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…

Uşak Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kalp ve Damar Cerrahisi, Acil Tıp, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kardiyoloji, Radyoloji, İç Hastalıkları, Üroloji, Okul Öncesi Eğitimi, Geoteknik, Ulaştırma, Yapı, Entomoloji, Resim, Şehircilik ve Bölge Planlama anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak.

Başvurular 23 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

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