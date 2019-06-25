Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları…

Uşak Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri ile Tasarım bölümlerine öğretim görevlisi alıyor. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecek. İşte başvuru şartları…

Uşak Üniversitesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Moda Tasarımı programlarına öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 8 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

GENEL AÇIKLAMALAR

a. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

b. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

c. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

d. LES (ALES e dönüştürülmüş hali dahil) belgeleri geçerli değildir.

e. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

f. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

g. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

h. Eksik belgeli evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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