Uşak Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Bu ilanla birlikte adaylar başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri araştırmaya başladı.