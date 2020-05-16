Uşak'ta 26 berberin corona virüs testi pozitif çıktı
11 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye çalışan berberlere yönelik corona virüs testleri yapılmaya devam ediyor. uşak'ta 26 berberin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.
Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.
Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de Malatya'da3, Burdur'da 1 berberin corona virüs test sonucu pozitif çıkmıştı.
DHA