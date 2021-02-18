Türkiye Uşak’ta bir dağ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Uşak’ta bir dağ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Türkiye

Uşak’ta bir dağ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir dağ yolunun, kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

18 Şubat 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Banaz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kaymakam Oğuz Alp Çağlar başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Küçükler köyü ile Muratdağı Kayak Merkezini birbirine bağlayan dağ yolu, yoğun kar yağışı ve tipinin güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike oluşturması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 17 Şubat ile 01 Mart tarihleri arasında kullanımına kapatılmıştır."

AA

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