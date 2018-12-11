Uşak’ta fuhuş operasyonu: 2 kadın 1 erkek

Uşak'ta polis, kent merkezinde fuhuş yapılan bir apart dairesine baskın yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Aralık 2018, Salı 10:45 Son Güncelleme:
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Uşak’ta fuhuş operasyonu: 2 kadın 1 erkek

Edinilen bilgiye göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde bir apart dairesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı alarak harekete geçti.

Yer tespitinin ardından yapılan baskında apart içerisinde, para karşılığı 2 kadına fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli “fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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