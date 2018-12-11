Uşak’ta fuhuş operasyonu: 2 kadın 1 erkek Uşak'ta polis, kent merkezinde fuhuş yapılan bir apart dairesine baskın yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.