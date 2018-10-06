Uşak'ta korkunç yangın: Yaşlı adam kurtarılamadı

Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı

06 Ekim 2018, Cumartesi 03:14
A A

Köyde iki katlı kerpiç bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KÖYLÜLER KURTARDI

Evde bulunan Sultan Durak (62), köylüler tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Eşi Haydar Durak (65) ise alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yaralı kurtarılan Sultan Durak, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İki çocuk babası Haydar Durak’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.