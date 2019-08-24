Uşak’ta orman yangını!
Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıa Hasanköy sınırları içinde bulunan Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 5 helikopter, Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı 20 arazöz, 3 dozer ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü belirtildi.
DHA