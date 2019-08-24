Uşak’ta orman yangını!

Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme:
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Uşak’ta orman yangını!

Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıa Hasanköy sınırları içinde bulunan Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 5 helikopter, Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı 20 arazöz, 3 dozer ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü belirtildi.

DHA

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