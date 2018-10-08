Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08 Ekim 2018, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 10:02
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Atakan Acar'ın (28) kullandığı 64 FS 733 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında devrildi.

Otomobilde bulunan Şerif Ahmet Akgül (29) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü Galip Ulusoy (27) ve Coşkun Ergin (30), 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI

Yaralılardan Ulusoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

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