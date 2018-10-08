Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Atakan Acar'ın (28) kullandığı 64 FS 733 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında devrildi.
Otomobilde bulunan Şerif Ahmet Akgül (29) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü Galip Ulusoy (27) ve Coşkun Ergin (30), 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI
Yaralılardan Ulusoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA