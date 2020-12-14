Türkiye Uşak’taki doğal gaz patlamasında 5 vatandaşımız yaralandı

Uşak’taki doğal gaz patlamasında 5 vatandaşımız yaralandı

Türkiye

Uşak’taki doğal gaz patlamasında 5 vatandaşımız yaralandı

Uşak'ta Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralandı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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