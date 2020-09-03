Uşak’taki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Uşak’ın Ciğerdede köyünde öğlen 14.30’da başlayan yangın 6 saati geçkin süredir kontrol altına alınamadı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor. 20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede köyüne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Malalleleri’nin tahliye edileceği öğrenildi.

İHA