Türkiye Uşak’taki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Uşak’taki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Türkiye

Uşak’taki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Uşak’ta, öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, henüz kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangından yükselen alevler, karanlık geceyi aydınlattı.

03 Eylül 2020, Perşembe 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uşak’ın Ciğerdede köyünde öğlen 14.30’da başlayan yangın 6 saati geçkin süredir kontrol altına alınamadı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor. 20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede köyüne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Malalleleri’nin tahliye edileceği öğrenildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Z kuşağı: Türkiye’yi onlar mı değiştirecek?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Zor bir kış olacak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avukat Aytaç Ünsal’ın tahliyesine karar verildi