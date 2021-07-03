Üşengeçler için kolay bahçe

BÖL, PARÇALA, YÖNET

Bahçenizi bölümlere ayırabilirsiniz. Pergolalar, kafes bölücüler, kemerler, duvarlar, çitler veya kapılar kullanarak bunu yapabilirsiniz. Böylece bahçeyi bakımı daha kolay, parçalı bir forma sokabilirsiniz. Görünmesini istemediğiniz yerleri gizleyebilirsiniz. Farklı bahçe stillerini deneyebileceğiniz alanlarınız da olur.

‘AYAĞINIZA TAŞ DEĞSİN’

Bahçede taşların ve çakılların kullanılması, çim biçme işini ve bakımı azaltır. Geniş kaldırım taşları veya fayans alanların donuk görünmesinden korkuyorsanız aralara çim, kekik ve papatya gibi bitkiler serpiştirebilirsiniz. Yeni bir yol veya veranda döşerken yazlık bahçe hissi mi, modern bir hava mı istediğinizi düşünerek taş seçin. Küçük çakıllar her yerde güzel görünür, ayrıca üzerinde yürüdüğünde ses çıkaracağı için hırsızlar için caydırıcı da olur.

TOHUM DÖKENLERİ SEÇİN

Çiçek seçerken, bahçenizin güneş alma durumunu hesaplayın, bir de bakım yapmak için ne kadar sabırlı olduğunuzu... Bitkileri buna göre seçin. Haşhaş, hasekiküpesi, unutma beni çiçeği gibi kendi kendine tohum döküp büyüyen türleri seçebilirsiniz. Her yıl çok az bakımla geri gelirler.

NE SEBZELER SEVDİM ZATEN ÇİÇEKTİLER

Sebzeleri yiyoruz, çiçeklerini tanımıyoruz. Oysa sebzelerin de göz alıcı çiçekleri var. Özellikle pazarlarda alışveriş yaparken biraz daha dikkatli bakın tezgahlara. Sebzelerin üstünde çiçeklerine de yer veriliyor zaman zaman. Bezelye, kabak, enginar, bamya çiçekleri örneğin. Enginar çiçekleri vazoları süslemesi için ayrıca satılıyor zaten. Kabağın çiçeği yenilebilen türden bir çiçek. Dolması, yumurtalı kavurması meşhur. Bamya çiçeği de şifalı olarak biliniyor.