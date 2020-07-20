Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesine ilk defa atanmak üzere 40 zabıta memuru alacağını açıkladı. Zabıta memuru alım ilanına başvuru tarihi, aranan nitelikler ve başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Üsküdar Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi. İlana başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2020 olarak açıklandı.
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