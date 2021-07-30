Üsküdar Belediyesi müzik aletleri satın alacak
Üsküdar Belediyesi'nin yayımladığı ilana göre belediye için müzik aletleri alımı yapılacak. İhale usulü yapılacak alım için ihale tarihi 09.08.2021 11:00 olarak belirtildi.
30 Temmuz 2021, Cuma 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üsküdar Belediyesi'nden "Müzik aletleri alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" açıklaması yapıldı.
İhaleyle ilgili detaylı bilgiler ise ilan sayfasında verildi.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.