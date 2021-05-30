Üsküdar Belediyesi'nden taşınmaz satış ilanı
Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait olan 4 taşınmaz satışa çıkacak. Üsküdar'daki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacak.
30 Mayıs 2021, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Üsküdar Belediyesi 4 taşınmazı satılığa çıkardı. Kapalı Teklif Usulü yapılacak olan çoklu satış işlemi 10 Haziran sabah 10.00'da yapılacak. İşlem Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.
İhale katılım şartları ve diğer detaylar ilan sayfasında belirtildi.
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