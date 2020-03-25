Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.
25 Mart 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının corona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığın'ın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.
AA
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