Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının corona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığın'ın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

AA



