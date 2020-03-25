Türkiye Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Türkiye

Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının corona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.  Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığın'ın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

AA

İlgili Haberler
"Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna Bakan Soylu'dan yanıt65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Tıp Fakültesi bitirmek size dilediğinizi söyleme hakkı verir mi?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üsküdar sahillerinde balık tutmak yasaklandı