Üsküdar seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Üsküdar oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Üsküdar halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Üsküdar seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Üsküdar oy oranları…