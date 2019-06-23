Üsküdar seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Üsküdar oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Üsküdar halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Üsküdar seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Üsküdar oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Üsküdar ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Üsküdar seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Üsküdar oy oranları…
Parti 23 Haziran Aday
Millet İttifakı 54.17% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 44.84% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.67% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.18% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.14%