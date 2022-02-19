Türkiye Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Türkiye

Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü 170 akademik personel alacağını açıkladı.

19 Şubat 2022, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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