Türkiye Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alıyor! İşte ilan için başvuru detayları

Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alıyor! İşte ilan için başvuru detayları

Türkiye

Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alıyor! İşte ilan için başvuru detayları

Üsküdar Üniversitesi akademik personel almak için ilan.gov.tr üzerinden ilan verdi. İlana göre birçok farklı alanda görev yapmak üzere 43 akademik personel alınacak. İşte detaylar.

15 Ocak 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" denildi.

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14 Ocak günü başlayan başvurular için 15 gün süre tanındı. 3 Şubat günü ön değerlendirme, 8 Şubat günü ise giriş sınavı olacak. Son olarak 13 Şubat'ta ise sonuçlar açıklanacak.

İlana başvuru şartları ve diğer detaylar için tıklayın.


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