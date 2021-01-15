Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" denildi.

14 Ocak günü başlayan başvurular için 15 gün süre tanındı. 3 Şubat günü ön değerlendirme, 8 Şubat günü ise giriş sınavı olacak. Son olarak 13 Şubat'ta ise sonuçlar açıklanacak.



