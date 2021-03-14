Türkiye Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak

Türkiye

Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 56 akademik personel alacağını duyurdu.

14 Mart 2021, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Üsküdar Üniversitesi için 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.


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