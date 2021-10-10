Türkiye Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Türkiye

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü 63 akademik personel alacağını duyurdu.

10 Ekim 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

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