Üsküdar Üniversitesi 79 akademik personel alıyor!

Üsküdar Üniversitesi 79 öğretim elemanı alıyor. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurular 7 Ağustos’a kadar yapılabilecek. İşte Üsküdar Üniversitesi başvuru şartları…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’ne 79 akademik personel alıyor. Başvurular 7 Ağustos’ta sona eriyor.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN