Türkiye Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü 106 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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