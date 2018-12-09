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Üsküdar’da 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

Üsküdar Çengelköy’de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı

09 Aralık 2018, Pazar 18:51
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Üsküdar’da 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

Çengelköy Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın koridorlarını duman kapladı. Yangın sırasında binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, olay yerine Çengelköy İtfaiye ekipleri müdahale etti.

BODRUM KATINDA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri bir yandan apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, bir yandan da yangına müdahalede bulundu. Siteye gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen çocuklara müdahalede bulunurken, yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında söndürüldü. Büyük paniğe neden olan yangın sonrasında bodrum katında hasar oluştu. 

İSTANBUL (İHA)

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