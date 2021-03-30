Üsküdar'da hırsızlık yapan zanlılar Beyoğlu'nda yakalandı
Üsküdar ve Ataşehir'de çok sayıda eve giren hırsızlar Beyoğlu'nda kaldıkları otelde yakalandılar. Hırsızlık zanlılarının apartman giriş ive çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
30 Mart 2021, Salı 08:33 Son Güncelleme:
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Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit eder etmez operasyon başlattı.
Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul,(DHA)
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