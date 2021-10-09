Türkiye Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Türkiye

Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Gelen son dakika haberine göre; Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Kaza saat 09.00 sıralarında İstanbul Üsküdar Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.



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