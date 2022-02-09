Türkiye Üsküdar’da istinat duvarı çökünce trafik kapandı

Üsküdar’da istinat duvarı çökünce trafik kapandı

Türkiye

Üsküdar’da istinat duvarı çökünce trafik kapandı

İstanbul Üsküdar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Üsküdar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.

İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, saat 08.30 sıralarında sokaktaki bir evin bahçesinin istinat duvarı çöktü.

Çöken duvar kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağı döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı.

Bir mahalle sakini, "Bahçenin istinat duvarı yağmurla çöktü" diye konuştu.


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