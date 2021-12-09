Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.









Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA