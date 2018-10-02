Üsküdar’da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı.

OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI

Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1'İ AĞIR 3 YARALI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1’i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları "Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte o kazadan görüntüler:



