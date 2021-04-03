Türkiye Üsküdar'da sahili bu kez turistler doldurdu

Üsküdar'da sahili bu kez turistler doldurdu

Türkiye

Üsküdar'da sahili bu kez turistler doldurdu

Yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama gününde güneşi gören turistler Üsküdar sahilinde yoğunluk oluşturdu.

03 Nisan 2021, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Üsküdar Sahili'ne akın etti. Bol bol selfi çekilen turistler, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar Sahili turistlere kaldı.

Çok sayıda turist buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin de maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı görüldü. Sahilde denetim yapan ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Denetimler ırasında kısıtlamadan muaf olmadığı öğrenilen bir kişiye ceza kesildi.

DHA

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