Üsküdar'da yangın! Ekipler olay yerinde
İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.
13 Şubat 2020, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
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Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.