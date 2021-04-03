Üsküdar'da Kız Kulesi karşısındaki alanlarda bulunan ağaçları kesen 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, 17 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, Sahil Salacak Kız Kulesi karşısındaki alanlarda bulunan ağaçların akşam ve sabah erken saatlerde kesildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, bölgede bulunan kameraları inceleyerek, ağaçları kesen S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç., ve Ö.Ö., isimli 6 kişiyi tespit etti. Şüpheliler bulundukları adreste polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi.





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Öte yandan, yakalanan ve emniyete götürülen 6 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerin D.Ç.,'den ağaçları kesmek için önce 15 bin sonra ise 20 bin lira aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ağaçların sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde kesilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 kişi emniyetteki sorgunun ardından önceki gün "Mala Zarar Verme" suçundan adliyeye sevkedildiği öğrenildi.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)



