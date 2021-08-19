Türkiye Üsküdar'daki gaspçı dehşetinde yeni gelişme

Üsküdar'daki gaspçı dehşetinde yeni gelişme

Türkiye

Üsküdar'daki gaspçı dehşetinde yeni gelişme

Üsküdar’da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üsküdar’da Turgut Gültaş’ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye’ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş’ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.

Taksici Turgut Gültaş’ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov’u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eşinin tahliyesine isyanı yankı buldu, yeniden gözaltına alındı