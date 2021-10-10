Uskumru nasıl yapılır? Uskumru tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Denizde balığın çoğalmasıyla birlikte birçok evden balık kokuları yükselmeye başladı. Tadını çok seveceğiniz lezzetlerden birisi de uskumru tarifi. Peki, uskumru nasıl yapılır? Şifa deposu uskumru tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ekim 2021, Pazar 14:35 Son Güncelleme:
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Zengin besin değer olan balıklardan birisi de uskumrudur. Evde uskumru tarifi ile sofralarını kolaylıkla şenlendirebilirsiniz. Peki, uskumru nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız uskumru tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
Uskumru malzemeler
- 4 adet uskumru
- 1 adet kuru soğan
- 8 adet cherry domates
- 1 adet limon
- 2 diş sarımsak
- 2 dal biberiye
Sosu için:
- 1 adet limonun suyu
- 1 adet portakalın suyu
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Balıkları temizleyip yıkayın ve kurulayın. Fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin. Kuru soğanı piyazlık doğrayın, limonu ince ince dilimleyin, sarımsakları soyun. Soğan, sarımsak, limon, cherry domates ve biberiyeyi balıkların aralarına yayın. Sos için olan malzemeleri sıkıştırıp fırındaki malzemenin üzerine gezdirin. Üzerini pişirme kağıdıyla kapattığınız balıkları 200 derecede ısıttığınız fırına verin. 20-25 dakika kadar pişirdiğiniz balıkların üzerinde pişirme kağıdını alıp bir 10-15 dakika daha pişirin.