Yemek Uskumru pilakisi tarifi: Uskumru pilakisi nasıl yapılır?

Uskumru pilakisi tarifi: Uskumru pilakisi nasıl yapılır?

Yemek

Uskumru pilakisi tarifi: Uskumru pilakisi nasıl yapılır?

Bol Omega-3 bulunan ve tadı enfes olan uskumru pilakisi tarifi ile sofralarınız lezzetlenecek. Balık düşkünleri uskumru pilakisi nasıl yapılır merak ediyor. Evde kolayca yapabileceğiniz uskumru pilakisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

30 Ocak 2021, Cumartesi 14:10 Son Güncelleme:
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İster meze olarak isterseniz de öğün gibi tüketebileceğiniz uskumru pilakisi tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için uskumru pilakisi tarifi arıyor ya da uskumru pilakisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Uskumru pilakisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Uskumru pilakisi tarifi

Uskumru pilakisi malzemeleri

  • 1 kilogram uskumru
  • 1 adet limon
  • 4-5 adet soğan
  • 1,5 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 demet maydanoz
  • Kırmızıbiber
  • Karabiber
  • Tuz

Uskumru pilakisi yapılışı

Uskumruların içini ve kılçıklarını ayıklayıp yıkayın. Soğanları soyup halka halka doğrayın. Maydanozlar yıkayıp kıyın. Doğranmış soğanları tavada sıvı yağ ile kavurun. Soğan pembeleşince maydanoz, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu katıp karıştırın. Fırın tepsisine balıkları ve garnitürü sırayla yerleştirin. Balıkların üzerine limon dilimleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında pişirin.

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