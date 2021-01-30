Uskumru pilakisi tarifi: Uskumru pilakisi nasıl yapılır?

İster meze olarak isterseniz de öğün gibi tüketebileceğiniz uskumru pilakisi tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için uskumru pilakisi tarifi arıyor ya da uskumru pilakisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Uskumru pilakisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Uskumru pilakisi tarifi

Uskumru pilakisi malzemeleri

1 kilogram uskumru

1 adet limon

4-5 adet soğan

1,5 çay bardağı sıvı yağ

1 demet maydanoz

Kırmızıbiber

Karabiber

Tuz

Uskumru pilakisi yapılışı

Uskumruların içini ve kılçıklarını ayıklayıp yıkayın. Soğanları soyup halka halka doğrayın. Maydanozlar yıkayıp kıyın. Doğranmış soğanları tavada sıvı yağ ile kavurun. Soğan pembeleşince maydanoz, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu katıp karıştırın. Fırın tepsisine balıkları ve garnitürü sırayla yerleştirin. Balıkların üzerine limon dilimleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında pişirin.



