Doğasıyla kendine hayran bırakan Makedonya’nın başkenti Üsküp, gezginlerin en uğrak rotalarından biri. Şehir, ortasından geçen Vardar Nehri ile ikiye ayrılıyor. Çokça ziyaretçisi olan bu eşsiz şehir, tarih boyunca pek çok önemli uygarlığa ev sahipliği yaptı. Üsküp adı, “sığınılacak yer” anlamına gelen “scupi” kelimesinden gelir. Günümüzde 34 milletten insanın yaşadığı oldukça kozmopolit olan şehrin geçim kaynakları arasında turizm, metal sanayi, kerestecilik, dericilik ve tekstil var. Peki Üsküp'e nasıl gidilir, ne yenir? İşte Üsküp gezi rehberi...

ÜSKÜP HAVALİMANI'NDAN ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞIM

Üsküp Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım hakkında bilmeniz gerekenler.

Üsküp Havalimanı

Üsküp Havalimanı, Üsküp’ün Petrovec köyü sınırlarında, şehir merkezine 23 kilometre mesafede bulunuyor. Makedonya’nın başkenti ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Üsküp’ün yolcu trafiğini karşılayan ve aynı zamanda Büyük İskender Havalimanı olarak da bilinen Üsküp Havalimanı’ndan şehir merkezine birkaç farklı yöntemle ulaşabilirsiniz.

Otobüs

Üsküp Havalimanı’ndan dilerseniz halk otobüslerini kullanarak Üsküp şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ancak, seferler kısıtlı olduğu için bekleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak bu seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Taksi

Üsküp şehir merkezine ulaşım için Üsküp Havalimanı’ndan taksi bulabilmeniz mümkün. Havalimanından yaklaşık yarım saat içerisinde şehir merkezine ulaşabilirsiniz

ÜSKÜP OTELLERİ

Makedonya'nın başkenti olan Üsküp, büyüleyici bir tarihe sahiptir. Burada otantik sokaklar, antik saraylar, muhteşem parklar, mağazalar ve tabii ki çok sayıda restoran ile eğlence merkezi bulabilirsiniz. Üsküp‘te otel, apart otel, pansiyon, butik otel gibi pek çok konaklama seçeneği bulunmaktadır. Lüks otellerden, daha uygun fiyatlı otellere kadar Üsküp‘te pek çok farklı konaklama alternatifi arasından seçim yapabilirsiniz.

ÜSKÜP'TE NE YENİR?

Makedonya mutfak kültürü biraz Türk biraz balkan esintilerinin hissedildiği lezzetli yemekleri ile ünlüdür. Yöresel yemeklerine bakacak olursak siyah erikli yahnisi, kaymaçina tatlısı, kuru etleri ve Makedon kebabı mutlaka denenmesi gereken yemeklerdendir. Tabii meşhur Balkan tatlısı trileçeyi de unutmamak gerekiyor. Burada en sık rastlayacağınız yemeklerden bir diğeri de köfte. Yöresel içecekleri olarak Strumka özü armutlu gazoz olan soğuk içecek yaz aylarında içinizi ferahlatacak bir lezzet. Şarap konusunda da methi sık sık duyulan Makedonya’nın kırmızı şaraplarını denemelisiniz.

Tavche Gravche

Kuru fasulyeden yapılan geleneksel bir yemektir. Önceden haşlanmış fasulye, çömlek tencerede kuru soğan, biber, domates, yağ ve çeşitli baharatlar ile karıştırılır.

Ajvar

Kırmızı biber, patlıcan, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan lezzetli bir mezedir. Sonbaharın başlangıcında tüm ülkede geleneksel olarak ev yapılır.

Kashkaval

Özel bir peynir olan kashkaval, Makedonya'da sevilen sarı bir peynir çeşididir.

ÜSKÜP'TE GEZİLECEK YERLER VE ÜSKÜP TURLARI

Vardar Nehri’nin çevresinde konumlanan büyüleyici şehir Üsküp, tarihini günümüze dek korumuş baştan aşağı restore edilmiş bir başkenttir. Üsküp aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine sahip. Bu şehirde Osmanlı’dan da kalma yapılara çok sık rastlanır. Kalesi, çarşıları, meydanı, kanyonu, camileri ile dikkat çeken şehir, doğal güzellikleri ile de gezilmesi gereken büyüleyici bir yerdir. Üsküp için özel günlük ve paket tur seçeneklerini, Üsküp turları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yer alan Makedonya Cumhuriyeti, 600 yıla yakın Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Hâlen Üsküp’te bu dönemin izlerini görmek mümkün.

MAKEDONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Üsküp’te gezilecek yerler arasında bulunan Makedonya Arkeoloji Müzesi, 3 katlı mermer kaplı göz alıcı bir yer. Bizans hazinelerinden Erken Makedon insanların kafataslarına, Roma izlerinden Osmanlı motiflerine kadar pek çok eseri burada görebilirsiniz. Makedonya Arkeoloji Müzesi, çeşitli tarihî dönemlerin yanı sıra geleneksel yaşamı, kostümlerin sergilendiği etnografik sergilerden oluşan zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapar. Buradaki madeni para koleksiyonu son derece etkileyicidir.

TAŞ KÖPRÜ

Osmanlı mimari tarzını yansıtan Taş Köprü, özellikle akşam saatlerinde ışıklandırıldığında, Vardar Nehri’nin üzerine düşen silüeti karşısında büyüleneceksiniz. Bu köprüyü ilginçleştiren hikâyeyse şöyle; Eski zamanlarda bir erkek bir kızla evlenmek istiyorsa Taş Köprü ’den atlaması gerekiyormuş, kız da erkeğin gerçekten onu sevip sevmediğine bu şekilde anlarmış.

ESKİ ÇARŞI

Tipik bir Osmanlı eseri olan çarşıda bedesten, dört kapı, dört ana cadde ve kubbeler bulunuyor. Çarşıda 1.600’lü yıllarda 2.000 civarında dükkân olduğu biliniyor. Geçmişte 12 tane de caminin yer aldığı çarşıda günümüzde yalnızca Murat Paşa ve Mustafa Paşa Camisi ayakta ve gezilebiliyor.

RAHİBE TERESA MÜZESİ

Makedonya topraklarında doğan dünyanın en tanınan simalarından Rahibe Teresa’nın Üsküp’te yer alan müzesi ve anıtı, Üsküp’te gezilecek yerler arasında. Asıl adı Agnes Gonca Boyacı olan rahibe, tüm insanlığa yaptıkları ile örnek olmuş ve bu sebeple 1979 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür. Rahibenin anısına, bir zamanlar Katolik Kilisesi olan yerde yaptırılan müzeyi gezebilirsiniz. Müze olarak bu kilisenin seçilme sebeplerinden bir tanesi, Rahibe Teresa 26 Ağustos 1910 tarihinde doğduğunda bu kilisede vaftiz edilmiş olması. Rahibe Teresa’nın Üsküp’te başlayan çocukluğundan, Hindistan’daki ölümüne, Papa tarafından Azize ilan edilmesine kadar yaşamının çeşitli yıllarına ait fotoğraflar, dokümanlar ve eşyaların sergilendiği müze

ÜSKÜP KALESİ

Üsküp şehrini tepeden seyretmek isterseniz Vardar Nehri’nin kuzeyinde bulunan Üsküp Kalesi gerek tarihî değeri gerek ise manzarası ile sizleri bekliyor. Geçmişte doğal afetlerden ve savaşlardan çok zarar görmüş olan kale, birkaç defa restore edilmiş ve son görünümüne kavuşmuş.

STOBİ ANTİK KENTİ

Geçmişte Stobi, Roma’nın ve Hristiyan Bizans’ın askeri, idari ve kentsel merkezlerinden biri olmuştur. Başkent Üsküp’ten yaklaşık 80 km, Makedon-Yunan sınırından yaklaşık 85 km uzaklıkta bulunan antik kent, günümüzde hâlâ arkeolojik kazılara ev sahipliği yapıyor.

MİLENYUM HAÇI

Makedonya'da 2.000 yıldır yaşayan Hıristiyanlığa adanmış bir anıt olarak inşa edildi.

Burada yaklaşık 2,5 saat sürecek harika bir yürüyüş yapabilir ya da otobüs, taksi veya hatta teleferiği tercih edebilirsiniz. Buradan manzara muhteşem.

MATKA KANYONU

Treska Nehri’nin Vardar Nehri ile buluştuğu noktada tüm güzelliği ile Matka Kanyonu yer alır. Burada tekne turu yapabilir, tarihî eserleri gezebilir, nehirde yüzebilir isterseniz mağaraları gezebilirsiniz.

Üsküp’e fazla uzak olmayan 15 km mesafede yer alan kanyonunda on adet mağara bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de dünyanın en derin yeraltı su mağarası olduğu ifade edilen Vrelo Mağarası’dır. Mağarada sarkıtlar ve sonunda da büyük iki adet göl yer alır. Doğal güzelliklerin yanı sıra kanyonda Orta Çağ mirası kilise gibi yapılar da bulunur. Burada ayakta kalmayı başarabilmiş Matka Manastırı, Aziz Nikola Manastırı, Aziz Andrew Manastırı’nı görebilirsiniz. Doğa sporlarına ilgi duyan turistlerin Makedonya’da en çok tercih ettikleri yer olan kanyon endemik kelebek türlerinin de evidir.







