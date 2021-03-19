Türkiye ’USS Monterey’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

’USS Monterey’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Türkiye

’USS Monterey’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

İstanbul Boğazı’ndan geçen ABD Donanması’na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü ’USS Monterey’, Karadeniz’e açıldı.

19 Mart 2021, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giren ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 61 borda numaralı ’USS Monterey’ adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı. Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

DHA

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