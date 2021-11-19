Üst komşunun oğlunu rehin almıştı... Serbest bırakıldı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan İhsaniye Mahallesi'nde çarşamba günü 17.30 sularında meydana gelen olayda Ankara’dan akrabalarını ziyarete gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki H.K., iddiaya göre, geçirdiği sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı.

Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız kalan 8 yaşındaki B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K. adlı kadın, kapıyı kilitleyip, B.E.Ö.'yü rehin aldı. B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.









1 SAAT DİL DÖKTÜLER

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yi ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı.

H.K. ise polise uzun süre direndi ve gözaltına alındı. H.K.'nin elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü, yakını sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)