Türkiye Usta hortumla çırağını dövdü! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Usta hortumla çırağını dövdü! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Türkiye

Usta hortumla çırağını dövdü! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Şanlıurfa'da oto lastikçi ustanın yanında çalıştığı çırağını hortumla dövdüğü anlar sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın 'Usta vurma, ben çalışmıyorum' dediği duyuluyor.

26 Ekim 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto Lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı.



Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.

DHA

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