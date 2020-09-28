Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli (61) beyin kanaması geçirdi. Sürmeli dün akşam evinde aniden kusmaya başladı. Zehirlendiğini düşünen oğlu hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Sürmeli’nin çekilen MR’ında beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine ünlü oyuncu ameliyata alındı. Haberi alan ailesi ve sevenleri de hastaneye koştu.

Yoğun bakıma alındı

61 yaşındaki Sürmeli yapılan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Usta oyuncu Bahtiyar Engin, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Ali Sürmeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“Sevgili Ali Sürmeli saat 01:00’da Ameliyattan çıktı. Son derece başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda dinlenmeye alındı. Sağlık durumu gayet iyi, hayati tehlikeyi tamamen atlatmış durumda. Özetle ve onun tabiriyle yırttık çok şükür.”







