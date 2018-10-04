2011 senesinde gırtlak kanserini yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bir kez daha üzücü bir haber geldi.

Aydemir Akbaş, kendisine kolon ve bağırsak teşhisi konulduğunu açıkladı.

Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen usta oyuncu, şu an kendisini iyi hissettiğini ve doktorların kendisine 'Taş gibisin' dediğini belirtti.

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