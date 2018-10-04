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Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzücü haber (Yine kanserle mücadele ediyor)

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Aydemir Akbaş, "Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi

04 Ekim 2018, Perşembe 10:01 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 10:08
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2011 senesinde gırtlak kanserini yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bir kez daha üzücü bir haber geldi.

Aydemir Akbaş, kendisine kolon ve bağırsak teşhisi konulduğunu açıkladı.

Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen usta oyuncu, şu an kendisini iyi hissettiğini ve doktorların kendisine 'Taş gibisin' dediğini belirtti.

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