Magazin Usta oyuncu Ayşe Kökçü isyan etti

Usta oyuncu Ayşe Kökçü isyan etti

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Usta oyuncu Ayşe Kökçü isyan etti

Usta oyuncu, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından marketlere koşup ihtiyacından fazla alışveriş yapanlara, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile isyan etti. Ayşe Kökçü "Bu ne bencillik, herkes Koronavirüs değil" dedi.

17 Mart 2020, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video yayınlayan usta oyuncu Ayşe Kökçü, "Yurttaş olarak, bir sanatçı olarak bu videoyu çekme gereği duydum. Dışarı çıktım hava almak için hiçbir şey yok sağda solda… Herkes talan etmiş! Ayıptır bu ne bencilliktir, bu ne egoizmdir? Çoluğu çocuğu, ihtiyacı, hastası olan var. Herkes koronavirüs değil başka hastalıkları olan insanlar da var. Zor durumda olan insanlar da var. Gün kendinizi düşünme günü değil! Biraz da etrafı düşünme günü. Ne olur her yeri talan etmeyi bırakalım. Makarnalara, tuvalet kağıtlarına saldırmayı bırakalım. Biraz kendimize ülkemize dönelim, düşünelim." ifadelerini kullandı.


https://www.instagram.com/p/B91XRVhhhqK/?utm_source=ig_web_copy_link

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