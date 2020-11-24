Magazin Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Magazin

Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan hayatını kaybetti.

24 Kasım 2020, Salı 14:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Usta oyuncu Devrim Parscan uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı. Parscan oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Kasım'da aşk başkadır
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özge Ulusoy: Victoria, işine bak kardeşim