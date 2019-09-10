Yetenekli oyuncu Helena Bonham Carter bugüne kadar sayısız Hollywood yapımında yer almış ve birçok ödülün sahibi olmuştu. Carter, Netflix'in ilgi çeken dizisi The Crown'ın yeni sezonunda kadroya katılmıştı. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth ve kraliyette yaşananlara odaklanan The Crown'ın ilk iki sezonu büyük ses getirmiş ve tüm dünyada yüksek izlenme sayılarına ulaşmıştı.

Helena Bohnam Carter, diziye 2. Elizabeth'in 2002 yılında ölen kardeşi Prenses Margaret'i canlandırmak üzere dahil oldu. Hollywood'da renkli kişiliğiyle tanınan Carter, geçmişte, Prenses Margaret ile bir davette tanıştığını ve onu oldukça ürkütücü bulduğunu söylüyor.

52 yaşındaki oyuncu diziye başlamadan önce bir medyum kanalıyla Prenses Margaret'in ruhunu çağırmış ve ondan dizide kendisini canlandırmak için izin istemiş. Carter'ın bunu Margaret'la tanışıklığı olduğu ve ondan izin istemenin nazik olacağını düşündüğü için yaptığı söyleniyor.

Helena Bonham Carter Margaret'in hayaletiyle yaptığı görüşmede izin istemekle kalmayıp aynı zamanda ondan rolünü canlandırırken jest ve mimikler konusunda neler yapabileceği konusunda da birçok yardım aldığını söylemiş...