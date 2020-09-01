Magazin Usta oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

01 Eylül 2020, Salı 07:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

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