Magazin Usta sanatçı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Usta sanatçı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

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Usta sanatçı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Kaya Akarsu bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

30 Mart 2021, Salı 12:55 Son Güncelleme:
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Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

KAYA AKARSU KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

Rol aldığı bazı oyunlar

At

Uyarca

Kral Lear

Babamannem Yüz Yaşında

Kafesten Bir Kuş Uçtu

İçerdekiler

Ayışığında Şamata

Soruşturma

Guguk Kuşu


Filmografisi

Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Akasya Durağı - 2012

Oyuncak Hikayesi 3 - 2010

Kollama - 2009-2010

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır

Benim Annem Bir Melek - 2008

Miras - 2008

Eksik Etek - 2007

Sessiz Fırtına - 2007

Cemile - 2006

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Abdülhamit Düşerken - 2002

Cinlerle Periler - 2001

Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)

Çarli - 1999

Cumhuriyet1998

Köroğlu - 1991

Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986

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