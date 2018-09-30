Usta sanatçı KKTC'de ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmış isimlerinden seramik resim ve heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık arazide ölü bulundu

30 Eylül 2018, Pazar 21:06 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 21:07
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ünlü seramik resim, heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık arazide ölü bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi, sabah erken saatlerde İskele kasabası, Long Beach bölgesindeki ormanlık alanda ortaya çıktı.

Yapılan ilk belirlemelere göre Özgöçmen'in kemerle boğularak öldürüldüğü belirlendi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

LEFKOŞA (İHA)


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