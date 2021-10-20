Tek kişilik eseri Devlet Tiyatroları bünyesinde ilk kez 11 Ocak 1992'de sahnelemeye başlayan sanatçı, oyuna veda etmeye hazırlanıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Metin Belgin, 50 yıla yaklaşan sanat hayatını ve yüzlerce kez seyirciyle buluşan "Kontrabas" oyununu AA muhabirine değerlendirdi.

Kontrabas'ı sahnelemesinin 30. yılını kutlayacağı 2022'de emekliye ayrılacak olan sanatçı, 1957'de Bursa'da dünyaya geldiğini, 1971'de henüz ortaokuldayken Bursa'daki halk eğitim merkezinde Turgut Özakman'ın "Ocak" adlı oyununda ilk defa amatör olarak sahneye çıktığını söyledi.

Metin Belgin, Ocak'ta sahne alan yetenekli oyuncuların 1972'de Bursa Devlet Tiyatrosunda açılan Feraizcizade Mehmet Şakir kursuna seçildiğini belirterek, "Rejisörler o oyundan yetenekli olanları seçti. Sonra biz, bölge tiyatrosunun çok ciddi bir kursundan geçtik. Daha sonra ben eğitimime devam ettim ve konservatuvar okumak istedim. Ankara Devlet Konservatuvarına girdim, 1977'de mezun oldum ve tekrar Bursa'ya kendi memleketime geri dönerek orada tiyatro yapmaya devam ettim." dedi.

"Süskind'in Kontrabas eserini 1991'de okudum"

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 1979'da çalışmaya başladığını kaydeden sanatçı, o yıllardan bugüne kadar birçok oyunda rol almasının yanı sıra yönetmenlik de yaptığını dile getirdi.

Belgin, "Koku" romanının yazarı Süskind'in Kontrabas eserini 1991'de okuduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada çok okunan romanlardan biri olan Koku, çok ilgimi çekmişti. Sonra bir kitapçı rafında yazarın Kontrabas adlı tek kişilik bir oyununa rastladım. Çok ilgimi çekti fakat çok da zor geldi. Daha önce Devlet Tiyatroları'nda oynanmış mıydı? Hayır oynanmamıştı. Fakat Hale Kuntay tarafından Devlet Tiyatroları için çevrilmişti bu oyun."

Süskind'in 1980'de kaleme aldığı Kontrabas'ın, Koku romanı meşhur olduktan sonra basılabildiğini aktaran Belgin, başlangıçta 1-2 sezon oynayıp biteceğini düşündüğü oyunun yıllardır sahnelendiğinin altını çizdi.

"İstanbul'da gezmediğim sahne kalmadı"

Metin Belgin, oyunu İstanbul'un hemen her yerinde oynadığını aktararak, "Devlet Tiyatrolarının oynadığı bütün sahnelerde oynadım. Onun dışında performansa yönelik gösterimler de oldu. Mesela Beykoz'da bir cam ocağında İtalyan bir sanatçı cam kontrbas yaparken ben de Kontrabas'ı oynadım. Ayrıca turnelere çıktık. Böylece 29. yıla geldik ve neredeyse birkaç ay sonra da 30. yılını kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunu her sahnelediğinde seyirciye göre farklılıkların yaşandığını dile getiren Belgin, şu bilgileri verdi:

"Her oyunda farklı seyirciyle karşılaşıyorum. Tabii ki oyunun konsepti değişmiyor ama duygusu değişiyor. Müziği çok iyi bilen seyirci olursa, müzik konusundaki tartışmaları ön plana çıkartıyorum. Bazen de klasik müziği çok fazla bilmeyen seyirciyle, orkestranın toplumla olan hiyerarşik düzenini öne çıkartarak iletişim kurmaya çalışıyorum. Bu tamamen çok boyutlu hale getiriyor beni. Oyuncu olarak da beni gerçekten geliştiren, olgunlaştıran ve seyirciyle iletişimimi hala sürdürmemi sağlayan çok önemli oyunlardan bir tanesi."

Belgin, kontrbasın sadece orkestrada çalınabildiğini, solo çalmaya elverişli bir enstrüman olmadığını sözlerine ekleyerek, bireyin toplum içindeki çaresizliği, yalnızlığı, hiyerarşik düzenin içindeki kendine yer bulamama durumu gibi farklı boyutların oyunda aktarıldığını vurguladı.

Başarılı sanatçı, 29 yıl sonra dahi eseri daha iyi oynamak için üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

"Ben hiç emekli olacağımı düşünmüyorum"

Yaklaşık 1 saat süren tek kişilik oyunun gizli kahramanının kontrbas olduğunu aktaran Belgin, enstrümanın seyirciyle iletişim kurmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

Metin Belgin, 2022'de emekli olmasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Ben hiç emekli olacağımı falan düşünmüyorum. Her şeyden önce bir oyuncu emekli falan olmaz. Ben bütün deneyimlerimi Devlet Tiyatroları dışındaki arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Yeni projeler üretmek, oyunlar yönetmek ve oynamak istiyorum. O nedenle hiç emekli psikolojisine girmiş değilim. Tam tersine daha çok enerji üretmek durumunda kalacağımı düşünüyorum. O nedenle de sadece 45 yılımı verdiğim Devlet Tiyatrolarıyla vedalaşacağım bu süreçte."

Tiyatrocu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Belgin, tiyatro yapmanın çok zor olduğunu, konservatuvar ve tiyatro okullarındaki hocaların öğrencilerin yetişmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Usta sanatçı, tiyatroda kaliteyi yükseltmek için diploma kaygısı yerine usta-çırak ilişkisine önem vererek ilerlemek gerektiğini sözlerine ekledi.

Hale Kuntay'ın çevirdiği tek perdelik eserde 30 yıla yakın süredir rol alan sanatçı Belgin, rejisini de kendisi yapıyor.

AA