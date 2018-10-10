Üstü keten, tabanı ipten örme ayakkabıya ne ad verilir?

Hadi'nin bu öğlenki ipucu sorusu belli oldu. Bu sefer gelen soru modadandı. Saat 12.30 başlayacak yarışmanın ipucu sorusu şu şekilde geçildi: Hafta ortasından günaydın... Son dönemlerde ayakkabı çeşitleri arttığından farklı farklı ayakkabı isimleri duymaya başladık. Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verildiğini biliyor muyuz?

CEVAP: ESPADRİL

KÖKENİ 4000 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Üst kısmı kumaştan yapılan tabanı ise ip tarzında bir malzemeden yapılan ve genelde düz tabanlı ayakkabı modellerine espadril adı verilir. Kullanışlı ve oldukça rahat ayakkabılardır.

Kökeni çok eskilere hatta 4000 yıl öncesine dayandığı söylenen espadril, 1980’li yıllarda popüler hale gelmiş Katalan kökenli (İspanya) bir ayakkabı modelidir. Özelikle 80'li yıllarda popüler olmasının sebebi rahatlığı ve ucuz olmasından dolayıdır.



