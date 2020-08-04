Magazin Üstün Asutay hayatını kaybetti

Üstün Asutay hayatını kaybetti

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Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta tiyatro oyuncusu Üstün Asutay 82 yaşında hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2020, Salı 23:18 Son Güncelleme:
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Ünlü tiyatro oyuncusu Üstün Asutay'ın, 3 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Üstün Asutay kimdir?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi’nde Münir Özkul ve Kenan Pars’tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu’nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASAD’ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutay’ın da babasıdır.

DHA


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